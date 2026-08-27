Die mit etwa 50 Insassen besetzte Seilbahn rammte den Kran beim Verlassen der Station in Alpe d'Huez, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Der Unfall der Seilbahn, die zum Pic Blanc fährt, ereignete sich demnach am Mittwochmorgen.<BR \/><BR \/>Beim Aufprall habe sich die Kabine zur Seite geneigt, so dass die Passagiere ins Rutschen gekommen seien, erklärte Ortsbürgermeister Jean-Yves Noyrey. Die Seilbahnführerin habe geistesgegenwärtig reagiert und die Bahn rückwärts fahren lassen, so dass sie wieder ins Gleichgewicht gekommen sei. Die Unfallursache war zunächst unklar. Möglicherweise habe der Kranführer nicht auf die Seilbahn geachtet, hieß es. Fünf der Verletzten wurden in die Uniklinik von Grenoble gebracht. Rund 30 Feuerwehrleute und sieben Bergretter waren im Einsatz.