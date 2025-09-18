Die Firma Leitner begrüßt das Urteil zur Einstellung des Verfahrens gegen ihren Vizepräsidenten Martin Leitner und den Service-Verantwortlichen Peter Rabanser. „Diese Entscheidung steht in völliger Übereinstimmung mit den bereits erfolgten Einstellungen der Verfahren gegen das Unternehmen und dessen Präsidenten Anton Seeber.“ Seit Beginn des Verfahrens habe die Firma Leitner stets ihr sorgfältiges, gewissenhaftes und verantwortungsbewusstes Verhalten bei der Erfüllung des geltenden Wartungsvertrags mit der Firma Ferrovie del Mottarone betont. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seilbahnunglueck-am-mottarone-antrag-auf-freispruch-fuer-leitner-und-rabanser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet.)<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seilbahnunglueck-am-lago-maggiore-2-suedtiroler-im-visier-der-justiz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wurde gegen fünf Personen wegen möglicher Verantwortlichkeiten für das tragische Seilbahnunglück vom 23. Mai 2021 ermittelt.<BR \/><BR \/>Luigi Nerini, Eigentümer der „Ferrovia del Mottarone“, schloss einen Vergleich auf eine Strafe von drei Jahren und zehn Monaten ab, die er jedoch nicht im Gefängnis verbüßen muss. Auch Enrico Perocchio, Direktor des Betriebs, und Gabriele Tadini, leitender Angestellter des Seilbahnbetriebs, legten Geständnisse ab. Sie erhielten vier Jahre und elf Monate beziehungsweise vier Jahre und fünf Monate Haft, ebenfalls ohne unmittelbare Inhaftierung.<BR \/><BR \/><BR \/>Mit den nun bestätigten Urteilen schließt eines der aufsehenerregendsten Strafverfahren der vergangenen Jahre in Italien. Der Seilbahnabsturz von Mottarone hatte europaweit für Entsetzen gesorgt, weil Manipulationen an der Notbremse im Zentrum der Ermittlungen standen. Angehörige der Opfer hatten immer wieder eine umfassende juristische Aufarbeitung gefordert.<h3>\r\nZugseil riss kurz vor Bergstation <\/h3>An jenem Tag war das Zugseil der Seilbahn, die am Lago Maggiore auf den Mottarone führt, kurz vor der Bergstation gerissen. Eigentlich hätten die Notbremsen am Tragseil greifen müssen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214406_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Diese waren laut bisherigen Ermittlungen aber mit Klammern blockiert, da sie im laufenden Betrieb für Störungen gesorgt haben sollen. Die Gondel raste talwärts, sprang an einer Seilbahnstütze aus der Verankerung und schlug auf dem Boden auf.<h3>\r\n14 Tote und ein einziger Überlebender <\/h3>14 Menschen starben beim Unglück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ueber-3-millionen-euro-fuer-eitan-biran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der einzige Überlebende war der 5-jährige Etan. Seine israelischen Eltern, sein jüngerer Bruder und seine beiden Urgroßeltern kamen ums Leben. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214409_image" \/><\/div>\r\n