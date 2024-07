Seilbahnunglück am Mottarone: Richterin will Änderung der Anklage

Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore: 50 Personen werden entschädigt

In der norditalienischen Stadt Verbania hat am Mittwoch die Vorverhandlung im Prozess wegen des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore im Jahr 2021 mit 14 Toten begonnen. Angeklagt sind 6 Personen, darunter 3 Vertreter des Sterzinger Seilbahnbauers Leitner.