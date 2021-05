Seilbahnunglück: Ermittlung gegen Personal der Betreibergesellschaft

Einige Bedienstete wurden von den Ermittlern im Beisein ihrer Anwälte vernommen, berichteten italienische Medien. Die Staatsanwälte wollen ergründen, warum nach dem Kabelriss die Notbremse der Seilbahn nicht funktioniert hat. Der Verdacht lautet auf Fahrlässigkeit.In der Nacht auf Mittwoch kam es zudem zu den ersten Festnahmen: Luigi Nerini, der 56-jährige Inhaber der Betreibergesellschaft, ein für die Technik der Anlage verantwortlicher Ingenieur sowie der Betriebsleiter wurden verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen mehrfache fahrlässige Tötung und fahrlässige Verursachung eines Unglücks vor.Laut Staatsanwaltschaft sei die Notbremse der Seilbahn wissentlich deaktiviert worden. Zwischen den Bremsbacken sei ein Bügel montiert worden, der verhindern sollte, dass sich die Bremsbacken schließen können. So sollte eine Fehlfunktion umgangen werden, die immer wieder zum Stillstand der Gondel geführt hatte. Eine Reparatur hätte einen längeren Betriebsausfall nach sich gezogen. Eine Seilbahn-Kabine mit 15 Personen an Bord war am Sonntag kurz vor Erreichen der Gipfelstation am Berg Mottarone abgestürzt , nachdem das Seilbahn-Kabel gerissen war. Nur ein Insasse, ein 5-jähriger Bub, überlebte schwer verletzt. Er kämpft in einem Krankenhaus in Turin um sein Leben.Der Betreibergesellschaft zufolge war die Notbremse der Seilbahn erst Anfang des Monats zuletzt gewartet worden, eine Notfallübung mit einem simulierten Kabel-Riss und Notbremsenaktivierung sei im Dezember erfolgreich verlaufen.

apa/ansa/stol