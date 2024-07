 Familientragödie in den Marken: Sohn gesteht Mord an Eltern

Giuseppe Ricci (75) und seine Frau Luisa Marconi (70) wurden am Dienstag tot in ihrem Haus Stadt Fano in der Region Marken aufgefunden. Nach 16-stündigem Verhör gesteht der Sohn des Paares, seine Mutter erwürgt und seinen Vater mit einem Hammer erschlagen zu haben.