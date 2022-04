Seilbahnunglück in Indien: Mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte

Bei einem Seilbahnunglück in Indien sind mindestens 2 Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Zudem steckten am Montag noch 48 Menschen seit dem Vorfall vom Sonntag in mindestens einem Dutzend Gondeln fest, berichteten indische Medien am Montag unter Berufung auf Behördenmitarbeiter.