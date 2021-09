Seilbahnunglück in Italien: Italienischer Konsul traf Buben in Israel

Der italienische Konsul in Tel Aviv hat am Freitag den nach Israel gebrachten überlebenden Buben des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore im Mai getroffen. Das Kind sei in guter Verfassung, sagte der Diplomat nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Der 6-Jährige lebt derzeit bei seinem Großvater mütterlicher Seite.