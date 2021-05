Seilbahnunglück: Überlebender Junge aus künstlichem Koma erwacht

Der Junge aus Israel habe aber noch unter dem Einfluss der Medikamente gestanden, erklärte der Direktor weiter. „Seine Tante und ein Psychologe waren bei ihm“. So hatte der 5-Jährige, als er die Augen kurz öffnete, das vertraute Gesicht seiner Tante, die Schwester seines gestorbenen Vaters, vor sich. In den kommenden Stunden solle er weiter aus dem künstlichen Koma aufwachen können.Der Kleine und ein anderes Kind waren per Rettungshubschrauber nach dem Gondelabsturz schwer verletzt in eine Turiner Klinik geflogen worden. Das andere Kind starb noch am Abend, wodurch sich die Zahl der Menschen, die bei dem Unglück starben, auf insgesamt 14 erhöhte. Der 5-jährige Eitan hatte bei dem Unfall 5 Familienmitglieder verloren. Die Särge mit den Leichen seiner Eltern, seines Bruders und seiner Urgroßeltern sollten am Mittwoch laut Medienberichten nach Israel zurückgeflogen werden.Am Flughafen Malpensa in Mailand seien die Särge für den Rücktransport vorbereitet worden. Menschen lagen sich in den Armen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Vor Ort wurde auch eine Zeremonie abgehalten.Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. 3 Männer der Betreibergesellschaft wurden festgenommen. Ein Mechanismus an der Bahn wurde demnach mutmaßlich absichtlich deaktiviert, damit der Betriebsablauf nicht gestört wurde. Dies führte den Ermittlern zufolge jedoch auch dazu, dass die Notbremse nicht griff, als am Sonntag ein Kabel riss.

apa/stol