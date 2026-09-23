„Luis Durnwalder hat sein Leben der Politik und Südtirol gewidmet. Über 25 Jahre hielt er als erster Läufer den Staffelstab für unser Land in Händen und blieb dabei stets nahbar, bodenständig und umgänglich“, so SVP-Obmann Dieter Steger, der dem Landeshauptmann a. D. im Namen der Partei gratuliert.<BR \/><BR \/> „Bürgermeister, Bauernbunddirektor, Landesrat und schließlich 25 Jahre Landeshauptmann – das waren die politischen Stationen, die Luis Durnwalder nicht nur durchlief, sondern vor allem ausfüllte und prägte“, so Steger. „Für deine immerwährende Verbundenheit mit der Südtiroler Volkspartei und für deinen Dienst am Land sage ich dir persönlich und im Namen der Südtiroler Volkspartei ein aufrichtiges Vergelt’s Gott.“<h3>\r\n„Viel zu verdanken“<\/h3>In dieselbe Kerbe schlägt Durnwalders Nachfolger Arno Kompatscher, der im Namen der Landesregierung gratuliert: „Unser Land hat Luis Durnwalder viel zu verdanken.“<BR \/><BR \/>Und auch die Generation 60+ in der SVP reiht sich in die Gratulanten ein. „Für Südtirol war es ein großes Glück, einen solchen Landeshauptmann zu haben“, so der Vorsitzende Otto von Dellemann. „Wir gratulieren Luis Durnwalder herzlich zu seinem 85. Geburtstag und zollen ihm großen Respekt für die Konsequenz, mit der er seine Aufgabe wahrgenommen und sich für die Interessen unseres Landes eingesetzt hat.“<BR \/><BR \/> Sein Wirken habe auch über Südtirol hinaus Beachtung gefunden. Zum 85. Geburtstag soll deshalb nicht nur auf eine außergewöhnliche politische Laufbahn zurückgeblickt werden, sondern vor allem ein persönliches Zeichen des Dankes stehen.