Der 37-Jährige war in Brixen in den Bus eingestiegen, doch sein Südtirol Pass wies kein Guthaben mehr auf. Auch der Versuch, den Pass mit der Kreditkarte aufzuladen, scheiterte. Der Busfahrer bot ihm daher laut Aussendung der Carabinieri an, bis zum Busbahnhof in Seis mitzufahren, wo er Bargeld abheben könne.<BR \/><BR \/> Doch auch der Bankomat verweigerte die Auszahlung. Daraufhin soll der Mann zum Bus zurückgekehrt sein, die Tür zum Fahrerplatz aufgerissen und den Fahrer gepackt haben. Eine alarmierte Streife der Carabinieri von Völs am Schlern konnte die Situation schließlich entschärfen. <BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 37-Jährige wurde wegen Gewalt oder Drohung gegen eine Amtsperson sowie wegen der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt.