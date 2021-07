Seis am Tag danach: „Wie ein Tsunami“ – Augenzeugen berichten

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Daraus entwickelten sich Hagel und Starkregen, der den Frötschbach über die Ufer treten ließ. In Seis kam es zu großen Schäden. Verletzt wurde nach ersten Informationen glücklicher Weise niemand.Der Kastelruther Bürgermeister Andreas Colli berichtet am Freitag über das Ausmaß des Unwetters.Besonders stark betroffen war die Handwerkerzone am Ufer des Frötschbaches. STOL hat mit dem Malermeister Elmar Seebacher gesprochen, sein Betrieb wurde überflutet.Auch Karosseriebauer Gregor Gross wurde ein Opfer der Unwetter: Sein Betriebsgebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

