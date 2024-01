Seiser Alm: 7-Meter-Sturz vom Sessellift – Eine Frau stirbt

Das Unglück passierte kurz vor 11 Uhr. Am Sessellift Goldknopf sind 2 Frauen aus einem Sessellift rund 7 Meter in die Tiefe gestürzt.Die Bergrettung und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 waren zwar sofort an der Unfallstelle, jedoch kam für eine Frau (83) jede Hilfe zu spät.Die zweite Frau (55) hat bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitten und wurde ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Carabinieri.