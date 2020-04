Seiser Alm: Internationale Gruppe erwirbt Mehrheit von Luxushotel

Das 5-Sterne-Hotel „Alpina Dolomites“ in Kompatsch wurde vor rund 10 Jahren vom Rittner Unternehmer Alois Schweigkofler mit der Kubatur des verfallenen – und inzwischen abgerissenen – Hotels „Dialer“ errichtet, die aus dem Naturpark nach Kompatsch verlegt werden konnte. Später erwarb es die Familie Bernardi. Heute ist es ein Anziehungspunkt für betuchte Gäste aus aller Welt: Stars und Sternchen wie Influencerin Chiara Ferragni urlauben hier.Von der Südtiroler Öffentlichkeit längere Zeit unbemerkt erschien am 18. Februar in der Onlineausgabe der „The Business Times“ die Nachricht: „Ong Beng Seng kauft Hotel in den Dolomiten“ – das „Alpina Dolomites“. Kolportiert wird ein Kaufpreis von 40,6 Millionen Euro.Der Handelsregisterauszug bestätigt: 90 Prozent der Alpina Dolomites GmbH gehören der Gesellschaft HPL Dolomites (UK), 10 Prozent weiterhin den bisherigen Eigentümern – der Misam GmbH von Hugo Bernardi aus Sureghes/Überwasser und seiner Frau Cinzia Merler.Der neue Miteigentümer Ong Beng Seng ist nicht irgendwer: Er ist – laut Forbes-Liste – gemeinsam mit seiner Frau die Nummer 16 der reichsten Menschen in Singapur.HPL (Hotel Properties Limited) Dolomites mit Sitz in London gehört zur HPL-Gruppe, die auf Hotel- und Immobilienentwicklung spezialisiert ist. Zum HPL-Portfolio zählen Luxushotels auf der ganzen Welt – in Indonesien, auf den Seychellen, in London, in der Toskana – und nun auch das „Alpina Dolomites“ auf der Seiser Alm.Präsident des Verwaltungsrates der Alpina Dolomites GmbH ist nun Andrew Christopher Roberts, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied bleibt Hugo Bernardi.

