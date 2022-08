Seiser Alm: Kinder spenden für Kinder mit der Hexe Nix

Stellvertretend für alle Kinder, die mitgeholfen haben, den Betrag zu erwandern, übergaben Emy und Leo Rabensteiner im Namen von Seiser Alm Marketing an Frau Sabina Frei, der Präsidentin des Südtiroler Kinderdorfes, einen Scheck.„Es ist uns sehr wichtig, dass den Kindern, die das Büchlein in den Tourismusvereinen der Dolomitenregion Seiser Alm erwerben, bewusst ist, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie ihnen und dass ihre Spende den Kindern im Südtiroler Kinderdorf zugutekommt“, sagt Helmut Mitterstieler, Präsident von Seiser Alm Marketing.Frau Sabina Frei bedankte sich dafür, dass an das Südtiroler Kinderdorf gedacht wurde und freute sich besonders, dass das Geld mit Hilfe von Kindern aufgebracht wurde.Das Wanderbüchlein „Mein kleines Hexe Nix Wanderheft“ ist neu überarbeitet worden, man findet in dem Büchlein 20 Erlebniswanderungen zu den schönsten Plätzen der Dolomitenregion Seiser Alm. Evi Gasser hat das Buch wieder liebevoll illustriert. Wir hoffen, dass weiterhin viele Kinder in Begleitung der Hexe Nix unterwegs sein werden und fleißig für das Südtiroler Kinderdorf spenden.Bei der „Checkpoint-Mission“ mit der Hexe Nix werden auf einem Wanderarmband bei jeder Wanderung verschiedene Symbole abgezwickt, die eifrigen Sammler werden mit einem Diplom und einer Überraschung belohnt.