<BR \/>Als oberster Polizeichef des Landes hob Quästor Giuseppe Ferrari in seiner Ansprache das tägliche Engagement der Polizeibediensteten hervor. „Es geht dabei nicht nur um die Bekämpfung von Kriminalität in den Städten Südtirols, sondern auch um den Schutz der Bevölkerung, besonders vulnerabler Menschen“, so der Polizeichef. <BR \/><BR \/>Wie vielseitig die Arbeit der Ordnungskräfte ist, habe sich während der Olympischen Winterspiele Milano Cortina gezeigt. An den Sportstätten in Antholz sorgten die Beamten nicht nur für einen reibungslosen Verkehrsfluss, sondern übernahmen auch zentrale Aufgaben in der Sicherheitsüberwachung und Organisation.<BR \/><BR \/>Auch Sicherheitslandesrätin Ulli Mair richtete ihren Dank an die Ordnungskräfte: „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürger – sowohl am Schreibtisch als auch auf der Straße, oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit.“<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Feier wurde zudem der im Dienst verstorbenen Kolleginnen und Kollegen gedacht. Außerdem wurde betont, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden sowie mit der Bevölkerung eine wesentliche Grundlage für ein funktionierendes System darstellt.<h3>\r\nAuszeichnung für besonderen Einsatz<\/h3> Im Rahmen der gestrigen Veranstaltung wurden mehrere Beamte der Staatspolizei für ihren besonderen Einsatz bei Polizei- oder Rettungseinsätzen in unterschiedlichsten Situationen von Quästor Giuseppe Ferrari und Regierungskommissärin Maddalena Travaglini ausgezeichnet: <Fett>Mauro Monti, Andrea Costanza, Giuseppe Tricarico, Giovanni Soriani, Vincenzo Morelli, Mattia Colaciopo, Rocco Costanzo, Koris Sommavilla, Stefania Zeoli, Felix Dimitri Platter, Bruno Pierluigi, Devis Bonadio, Francesco Serra, Vincenzo Guida, Francesco Bosi, Gianluca Ferrante, Dennis Roversi, Andrea Carrito, Antonio Luceri, Richard Stefan Oberprantacher, Vincenzo Marcotulli, Salvatore Nobile<\/Fett> und <Fett>Markus Tröger<\/Fett>.