Nachdem der Mann Anfang Juli spurlos verschwunden war und seine Angehörigen Alarm geschlagen hatten, lief eine groß angelegte Suchaktion an. Insgesamt standen rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz: Beteiligt waren mehrere Stationen des Bergrettungsdienstes (Vallagarina, Ala, Altipiani, Fai della Paganella, Pergine, Riva del Garda und Trient-Monte Bondone), die Freiwilligen Feuerwehren der Vallagarina sowie die Berufsfeuerwehr Trient.<BR \/><BR \/>Unterstützt wurden die Helfer von Hundestaffeln der Staatspolizei, des Roten Kreuzes, der Finanzpolizei sowie den Carabinieri von Brentonico. Auch Hubschrauber und Drohnen kamen bei der Suche zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Nachdem das Großaufgebot seit dem Nachmittag des 5. Juli auf eine reduzierte Mannschaftsstärke heruntergefahren worden war, erfolgte am heutigen Vormittag schließlich der traurige Fund im Gebiet der Malga Mortigola.