Seit 63 Jahren zusammen: Paar in Italien stirbt am selben Tag

Borgognoni, der an mehreren Krankheiten litt, erlag am vergangenen Dienstag einer Covid-19-Erkrankung. Er hatte sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus infiziert. Lorenzos Frau starb 12 Stunden später in einer Klinik, in der sie wegen Alzheimer behandelt wurde.„Meine Eltern haben sich bis zuletzt gegenseitig unterstützt. Auch in den letzten Jahren, in denen sie krank waren, haben sie sich stets gegenseitig geholfen“, berichtete Giorgio Borgognoni, eines der 3 Kinder des Paares. Auch ein Mailänder Ehepaar, das seit 63 Jahren verheiratet war, war im November am selben Tag am Coronavirus gestorben.

apa