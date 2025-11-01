<BR \/><BR \/>Es handelt sich um das traurige Ende einer groß angelegten Suchaktion mit der Beteiligung von Rettungskräften aus mehreren Provinzen. <BR \/><BR \/>Nachdem das Fahrzeug des Vermissten nahe der Alm Campogrosso entdeckte worden war, konzentrierte sich die Suchaktion auf das Gebiet zwischen Vicenza und der Grenze zum Trentino. Bergretter, Freiwillige Feuerwehren Carabinieri und Finanzpolizisten aus dem Trentino und Venetien suchten unermüdlich nach dem 66-Jährigen. <BR \/><BR \/>An der Suchaktion beteiligt war auch der Hubschrauber der Flugsektion Bozen der Finanzpolizei. Im Gebiet des Vallagarina entdeckte ein Bergretter schließlich am heutigen Samstag den Leichnam des Vermissten. <BR \/><BR \/>Derzeit wird vermutet, dass der Mann auf nassem Boden ausgerutscht und in den Tod gestürzt sein könnte. Der leblose Körper des 66-Jährigen wurde in der Folge von den Einsatzkräften ins Tal gebracht.