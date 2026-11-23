„Heuer war es zach“ so Happacher, der einstige Weltcupabfahrer der italienischen Skinationalmannschaft. Aber die Schneefälle von letzter Woche und die kalten Temperaturen haben kurzerhand alles klar gemacht: Heute sperren wir auf und am Kreuzberg wird wieder skigefahren,“ sagt Klaus mit einem verschmitzten Lächeln am Samstag. Happacher ist ein alter Fuchs und weiß genau, wo die Hebel anzusetzen sind, wenn’s um den frühen Start in eine neue Skisaison geht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388004_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Damit ist der Kreuzbergschlepplift, der im vergangenen Jahr rundum erneuert und sogar nach oben hin verlängert worden ist, die erste Aufstiegsanlage im gesamten Dolomiti Superski Gebiet, die in den neuen Skiwinter 2026\/27 startet. Von den guten Schneeverhältnissen bekamen natürlich auch die Skibegeistergten in Sexten mit. <BR \/><BR \/>Obwohl am Freitag noch fleißig an der Präparierung der berühmten „Marc Girardelli Piste“ gearbeitet wurde und die Liftspur ihren letzten Schliff bekam, ließen es sich die drei Freundinnen Sophia, Lara und Sophie nicht nehmen, dem Drang ihrer Leidenschaft nachzugeben und im Skidress samt Brettln zum Kreuzberg zu fahren. Da ließ sich der Klaus nicht lange betteln, schaltete kurzerhand den Lift ein und sagte: „Gitschn, fir enk mochmo a Ausnahme“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dass die drei anschließend ihre ersten Schwünge ins frischpräparierte Weiß ziehen konnten, war wohl Adrenalin pur. Fantastisch – wie cool ist das denn, so die drei Mädels. Während wir noch mit Klaus plaudern, wird unser Gespräch ständig von eingehenden Anrufen unterbrochen: „Ja, wir sperren auf“ so die Antwort von Klaus Happacher auf die meistgestellte Frage. <BR \/><BR \/>Seit Samstag ist also am Kreuzberg freies Skifahren für jedermann und -frau angesagt, bevor für kommende Woche bereits zahlreiche Pistenreservierungen für lokale Skiclubs, die Südtiroler Skilehrervereinigung und das deutsche Snowboardnationalteam angesagt sind. <BR \/><BR \/>Das große Skigebiet 3 Zinnen Dolomites startet am nächsten Samstag, 28. November, in die neue Saison. Dann wird auch die neue Premium 10er Gondelbahn Helmissimo von Vierschach zum Helm in Betrieb genommen. Na dann ein kräftiges Ski Heil auf diesen neuen Skiwinter 2026\/27.