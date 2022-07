Seit Samstag am Ritten abgängig: Suche nach Donatella Finato

Donatella Finato (68), die in Oberbozen am Beginn der Freudpromenade wohnt, hat sich am Samstag um 13 Uhr zuletzt telefonisch bei ihrem Mann gemeldet: Sie war mit ihrem Schäferhund Bob zu einem Spaziergang aufgebrochen und beim Anruf bereits auf dem Heimweg. Telefonisch sagte sie ihrem Mann, sie sei in der Nähe des „Südtirolerhofes“ in Lichtenstern.Zu Hause kam sie jedoch nicht an. Seit Samstag wird nach ihr gesucht.Finato trägt eine schwarze Hose und ein beiges Hemd.Hinweise an die Carabinieri-Station am Ritten sind erbeten: 0471/356135