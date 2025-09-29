Die Suche war am vergangenen Wochenende von der Freiwilligen Feuerwehr von Nanno und Tassullo zusammen mit der Berufsfeuerwehr von Trient fortgesetzt worden, schließlich wurde die Leiche in felsigem Gelände ausfindig gemacht. <BR \/><BR \/>Am 11. August hatte Pater Flavio kurz nach dem Mittagessen das Haus verlassen, um einen Spaziergang zu machen, war aber zu einem für 18 Uhr angesetzten Termin nicht zurückgekehrt. Mehrfach telefonisch kontaktiert, meldete er sich um 20.30 Uhr, konnte aber nicht mitteilen, wo er sich befand. Kurze Zeit später war der Akku seines Mobiltelefons leer.