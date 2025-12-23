<BR \/><BR \/>Zugetragen hat sich der Vorfall im vergangenen Juli im Gemeindegebiet von Barbian. Ein deutscher Bürger war dort auf einer Landesstraße mit seinem Pkw unterwegs, als plötzlich ein Volkswagen California sich auf der Fahrbahn neben ihn einreihte. <BR \/><BR \/>Ein Mann und eine Frau, die im VW saßen, sollen den Deutschen aufgefordert haben, anzuhalten. Das tat der Lenker dann auch. Die beiden sollen ihm dann gesagt haben, er habe ihren Pkw touchiert und den Seitenspiegel beschädigt – tatsächlich soll der Schaden am Seitenspiegel sichtbar gewesen sein. <BR \/><BR \/>Die beiden Verdächtigen verlangten aber sofort Bargeld vom Deutschen, um den Schaden zu beheben. Der Mann weigerte sich aber, ihnen Geld zu geben. Nach wiederholten Versuchen gaben der Mann und die Frau schließlich auf und fuhren davon. Der deutsche Staatsbürger handelte geistesgegenwärtig und notierte das Kennzeichen des VW. <BR \/><h3>\r\nItalienerin und Italiener im Alter von 60 Jahren im Visier <\/h3>\r\nNun, nach mehreren Monaten Ermittlungen, konnten die Carabinieri die beiden mutmaßlichen Betrüger identifizieren. Demnach handelt es sich um einen Mann und eine Frau aus Italien im Alter von etwa 60 Jahren, die nicht zum ersten Mal versucht hatten, Opfer mit dem Seitenspiegel-Trick um ihr Geld zu bringen, heißt es in der Aussendung der Carabinieri. <BR \/><BR \/>Sie wurden wegen Betrugsversuch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt – die Carabinieri appellieren indes an die Bevölkerung, stets Vorsicht walten zu lassen und sich von potenziellen Betrügern nicht zu unbedachten Handlungen verleiten zu lassen.