„Alle wollen alt werden, und wir haben heute auch gute Chancen, ein hohes Lebensalter zu erreichen. Wir wünschen uns aber, gut alt zu werden!“, so eröffnete Wenter die Tagung. Ziel des Vormittags sei es, wertvolle und umsetzbare Tipps zu erhalten sowie die Gesundheit und ihren Wert aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.<BR \/><BR \/>Prof. Pater Martin Lintner OSM, unter anderem Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen und seit vergangenem Herbst auch geistlicher Assistent des KVW, fragte in seinem Referat „Hauptsache gesund?“ und stellte theologisch-ethische Überlegungen zum Umgang mit Gesundheit, Krankheit und Gebrechen an. <BR \/><BR \/>Er vertrat die Meinung, dass Krankheiten durchaus dafür sensibilisieren können, das Leben als noch kostbarer wahrzunehmen. Die Körperlichkeit gehöre zum Menschen und zeige uns insbesondere im Alter oder bei Krankheit auch Grenzen auf. Wir seien endlich. Das derzeit vorherrschende Menschenbild, wonach wir alles schaffen und optimieren können (siehe Longevity-Trend), erzeuge einen immensen Druck, an dem Menschen auch zerbrechen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390218_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gesundheit sei demnach ein grundlegendes Gut, damit wir unser Leben gut gestalten können. Dazu gehöre nicht nur eine körperliche, sondern auch eine seelische, soziale und spirituelle Komponente. Auch die WHO (Weltgesundheitsorganisation) versteht Gesundheit umfassend, nämlich als körperliches, geistiges und soziales Wohlergehen. „Krankheit und Gebrechen werden durch Fürsorge und Empathie leichter bewältigt und machen uns Menschen aus. Sie gehören dazu, und wenn man es schafft, sie anzunehmen, stellen sie die Sinnhaftigkeit des Lebens nicht infrage“, so Lintner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die beiden nächsten Referierenden, Cornelia „Conny“ Hölzl Gamper, Gesundheitstrainerin und ehemalige Präsidentin des Südtiroler Kneippverbands, und Dr. Günther Donà, Facharzt für Geriatrie und Gerontologie, zeigten Strategien für ein gesundes und aktives Älterwerden auf. Sie nahmen die zahlreichen Anwesenden mit auf eine „Weltreise“ durch verschiedene Kulturen und Medizinepochen: von der Traditionellen Chinesischen Medizin über den spartanischen Lebensstil der alten Griechen und die Thermen der Römer bis hin zum Wirken des katholischen Pfarrers Sebastian Kneipp und darüber hinaus.<BR \/><BR \/>Zu allen Zeiten und an allen Orten haben sich die Menschen mit Gesundheit und Medizin beschäftigt. Insbesondere das Zusammenspiel von Schulmedizin mit naturheilkundlichem Wissen und entsprechenden Anwendungen ergebe gute Resultate, so die beiden. Sie setzten auf Prävention. Obwohl deren Erfolg leider schwer messbar sei, zeigten sie sich überzeugt, dass sie die perfekte Ergänzung zu einem guten und flächendeckenden medizinischen Angebot darstelle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390224_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die fünf Elemente der Lehre Pfarrer Kneipps, nämlich Ernährung, Kräuter, Bewegung, Lebensordnung und Wasser, sind nach wie vor gültig. „Die Kraft des frischen Wassers ist erstaunlich, und richtig eingesetzt hilft sie wirklich, Leiden zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern!“, so die Referentin in ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für das Kneippen, das zudem zum Nulltarif zu haben sei. Weniger begeistert zeigte sie sich hingegen vom derzeit trendigen „Eisbaden“.<BR \/><BR \/>Einig waren sich an diesem Vormittag alle darin, dass jede und jeder eine gewisse Selbstverantwortung trägt und sich selbst gegenüber achtsam sein sollte. Dabei ist es nie zu spät, sich Routinen anzueignen, beim Essen und beim Alkoholkonsum Maß zu halten und mit Bewegung zu beginnen. „Es geht um Haltung. Jeder und jede hat die Möglichkeit, an sich zu arbeiten!“, so Wenter.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390227_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den vielen Worten ließen die Teilnehmenden Taten folgen. Unter der kompetenten Anleitung von Margit Felderer, Vorsitzende der KVW-Arbeitsgemeinschaft „Tanzen ab der Lebensmitte“, und Christine Sturm, stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft „Bewegung bis ins Alter im KVW“, zeigten sie auf eindrucksvolle Weise, dass Tanz und Bewegung im Sitzen, Stehen und Liegen möglich sind und Körper und Seele in jedem Alter guttun.<BR \/><BR \/>Musikalisch umrahmt wurde die Tagung von Monika Knoll an der Querflöte und Carlo Grante am Klavier.<BR \/><BR \/>Grußworte überbrachte Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Soziales, Familie und Ehrenamt Rosmarie Pamer. Gemeinsam mit Christian Wenter dankte sie den ehrenamtlich Engagierten und unterstrich, dass das Land Südtirol auf gesundheitliche Vorsorge setze.