Der Lehrgang ist kostenlos, erstreckt sich über den Zeitraum von sieben Monaten ab November und verbindet elf Wochen Theorie mit 18 Wochen Praxis in Südtiroler Betrieben. Während der Theoriewochen, in denen die Teilnehmer mit Übernachtung im barrierefreien Seminarhotel Masatsch in Oberplanitzing\/Kaltern untergebracht sind, stehen alltagsnahe Kompetenzen im Mittelpunkt: Kommunikation, Zusammenleben, Arbeit und Privatleben, Orientierung und die Beschäftigung mit den eigenen Stärken. Bei Bedarf werden auch Inhalte zur Zweisprachigkeit geübt.<BR \/><BR \/><BR \/>Während der Praktika in den möglichst wohnortnah ausgewählten Betrieben werden die Teilnehmer begleitet. So entstehen eine realistische Perspektive für Beschäftigung, ein Arbeitsprojekt oder ein erster Schritt in Richtung eigenständiges Wohnen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320174_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Teilnehmerzahl des Lehrganges ist auf zwölf Plätze begrenzt. Die Anmeldung zum Aufnahmegespräch erfolgt <a href="https:\/\/forms.office.com\/pages\/responsepage.aspx?id=pq36JG81FECMv6oJEZGL_oRUW7EFJC1GhVycHiLue3tUMlNNVFVUSUg2R0JMOFYzMzRDSVBXMk1STi4u&route=shorturl" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online mittels Anmeldeformular<\/a> und ist bis zum 15. September möglich.<BR \/><BR \/>Träger des Lehrgangs ist die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung der deutschsprachigen Berufsbildung. Projektpartner sind das Landesamt für Arbeitsmarktintegration und die Lebenshilfe Südtirol.