Selenskyj: „2023 wird das Jahr des Sieges“

„Es war ein Jahr des Schmerzes, der Sorgen, des Glaubens und der Einheit“, teilte der 45-Jährige am Freitag mit. Am 24. Februar vor einem Jahr hätten viele ihre Wahl getroffen. „Nicht eine weiße Fahne, sondern die blau-gelbe Fahne“, sagte er.„Nicht fliehen, sondern sich stellen. Widerstand und Kampf“, schrieb Selenskyj im Kurznachrichtendienst Twitter zu einem emotionalen Video mit Bildern vom Kampf der Ukrainer. „Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird“, so Selenskyj weiter.Vor genau einem Jahr schickte Kremlchef Wladimir Putin seine Panzer in die Ukraine. Seitdem haben sie das Land nicht mehr verlassen und die Menschen in der Ukraine mit unvorstellbarem Leid überzogen. Lesen Sie hier einen Überblick über die Geschehnisse in den vergangenen 12 Monaten Krieg.