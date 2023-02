Selenskyj: „Danke Meloni“

Treffen der EU-Außenminister für Sanktionen gegen Russland

Selenskyj zeigt in dem Interview, dass sich die Position Italiens trotz der Aussagen von Berlusconi nicht geändert hat: Italien unterstützt die Ukraine im Krieg gegen Russland.„Wir haben großen Respekt vor Italien und dem italienischen Volk“, sagte Selenskyj. „Der Krieg wird nicht ewig dauern. Er wird mit unserem Sieg, einem Sieg für den Frieden, enden.“ Mit Moskau dürfe es bis noch keine Kompromisse geben.„Wir haben keine Angst“, sagte Selenskyj weiter. In der Ukraine gebe es fast täglich neue Angriffe, wo Menschen sterben. Erst kürzlich ist bei einem Angriff nahe Cherson eine ganze Familie getötet worden.Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag über neue Russland-Sanktionen und weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten. Als Gast wird in Brüssel der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwartet. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland geht am Freitag ins zweite Jahr. Mit dem mittlerweile zehnten Paket an Sanktionen will die EU weitere Handelsbeschränkungen für Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile einführen.