Selenskyj nimmt per Videoschaltung am Songfestival von Sanremo teil

Selenskyj soll per Videoschaltung am letzten Abend des 5-tägigen Songfestivals am 11. Februar teilnehmen. Er selber habe den Wunsch geäußert, sich mit einer Friedensbotschaft beim Festival zuzuschalten. „Lieber Präsident, wir erwarten Sie für den letzten Abend des Festivals von Sanremo“, sagte der Moderator des Festivals, der populäre Showmann Amadeus.Das jährlich stattfindende Festival im Teatro Ariston von Sanremo ist eine italienische Institution und extrem populär. Es verzeichnet stets hohe Einschaltquoten. Kein Musikevent fesselt die Italiener so vor dem Fernseher, wie das Schlagerfestival.Der Bewerb hat in den vergangenen Jahrzehnten vielen italienischen Stars, unter ihnen Adriano Celentano, Zucchero und Eros Ramazzotti, als Sprungbrett zu einer internationalen Karriere gedient. Neben Musikern bietet Sanremo auch anderen Persönlichkeiten oft eine Bühne, etwa als Co-Moderatoren oder besondere Gäste.