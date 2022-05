Selenskyj spricht von „Hölle“ im Donbass

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj - Foto: © APA/BUNDESKANZLERAMT / DRAGAN TATIC

Foto: © ANSA / Pavlo Kyrylenko / 111

Foto: © ANSA / Polizia Ucraina

Im Osten der Ukraine liefen unterdessen die schweren Gefechte weiter. Bei russischen Bombenangriffen in der ostukrainischen Region Luhansk sind dem Regionalgouverneur Serhij Gaidai zufolge 13 Zivilisten in den vergangenen 24 Stunden getötet worden.Die meisten seien in der Stadt Sewerodonezk gestorben, wo ein russischer Angriff erfolglos geblieben sei. „Der Gegner führt eine Offensive im Raum Lyssytschansk und Sewerodonezk durch“, meldete auch der ukrainische Generalstab am Freitag in seinem Lagebericht.Die Ukraine werde ihre Unabhängigkeit verteidigen können, das benachbarte Russland werde aber immer eine Gefahr darstellen, so Selenskyj. „Wir werden immer an Schutz denken. Und wir müssen verstehen, dass es keine bessere Sicherheit gibt als die Bereitschaft der Bürger, ihren eigenen Staat zu verteidigen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Online-Konferenz mit Studierenden und Hochschulleitungen.Die ukrainische Gesellschaft habe ihre Widerstandsfähigkeit seit dem russischen Angriff vom 24. Februar bewiesen. Aber das Land brauche auch Sicherheitsgarantien von außen. Diese müssten als politisches Instrument gut durchdacht und auf Jahrzehnte angelegt sein. „Wir müssen verstehen, dass Russland immer da sein wird. Und vielleicht immer eine Bedrohung sein wird“, sagte der ukrainische Präsident.Für die Ukraine bedeute der russische Angriffskrieg jeden Monat ein Budgetloch von etwa 5 Milliarden US-Dollar (4,8 Milliarden Euro). „Um im Krieg um die Freiheit bestehen zu können, brauchen wir schnelle und ausreichende finanzielle Unterstützung“, so Selenskyj.Die ausländischen Partner der Ukraine sollten Hilfen nicht als Ausgaben oder Geschenke sehen. „Das ist ihr Beitrag zu ihrer eigenen Sicherheit.“ Die Ukraine schützt andere Länder vor dem Krieg. Gemeinsam müsse Sorge getragen werden, dass Russland mit seiner Aggression keinen Erfolg habe.Nach Einschätzung britischer Geheimdienste riskiert Moskau unterdessen nach den Gefechten in Mariupol eine weitere Zermürbung seiner Streitkräfte. Der ukrainische Widerstand in der Hafenstadt Mariupol seit Beginn des Krieges habe die russischen Truppen enorm geschwächt, hieß es am Freitag früh in einem Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums.Der Wiederaufbau und die Neuausstattung der Streitkräfte könne sich, wenn man ihn sorgfältig durchführe, länger hinziehen, so die Briten. Da russische Kommandeure jedoch stark unter Druck stünden, sichtbare Erfolge zu erreichen, sei es wahrscheinlich, dass Moskau seine Truppen ohne angemessene Vorbereitung in seine Offensive in der Donbass-Region schicke. Dies riskiere, die Soldaten weiter zu zermürben.Nach russischen Angaben haben sich seit Wochenbeginn 1730 ukrainische Bewaffnete ergeben, die sich in den Bunkern unter dem Stahlwerk in Mariupol verschanzt hatten. Sie seien in Kriegsgefangenschaft genommen worden, hieß es. Auch die Briten sprachen von rund 1700 ukrainischen Soldaten, die sich wahrscheinlich ergeben hätten. Eine unbekannte Anzahl befinde sich noch in dem Asowstal-Stahlwerk.Alle Berichte zum Krieg lesen Sie hier.