Selenskyj und die Nacht der Invasion: Um Haaresbreite den Russen entkommen

Das berichtet das amerikanische Magazin „Time“, das Selenskyj die Titelseite und einen ausführlichen Bericht widmet.In den ersten Stunden des russischen Angriffs, so berichtet „Time“, kämpften ukrainische Truppen auf den Straßen gegen die Russen, während die Präsidentengarde versuchte, das Gelände mit allem, was sie finden konnte, abzuriegeln.Ein Tor am Hintereingang war mit einem Haufen von Polizeisperren und Sperrholzplatten versperrt und sah eher wie ein Haufen Schrott aus als eine Befestigung.