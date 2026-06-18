Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ereignete sich der Vorfall am frühen Mittwochnachmittag nahe des Arco dei Gavi an der Castelvecchio-Brücke. Der junge Mann hatte sich beim Fotografieren zu weit hinausgelehnt, dabei das Gleichgewicht verloren und war in den Fluss gestürzt.<BR \/><BR \/>Ein 30-jähriger Urlauber aus Deutschland, der den Unfall beobachtet hatte, zögerte nicht und sprang sofort ins Wasser, um den Verunglückten zu retten. Kurz darauf erreichte ein Schlauchboot mit Ausflüglern die Unfallstelle. Die Besatzung nahm beide Männer an Bord und brachte sie zur nahegelegenen Brücke, wo bereits die alarmierten Rettungskräfte warteten.<BR \/><BR \/>Der verunglückte 23-Jährige war beim Eintreffen der Sanitäter bei Bewusstsein. Er wurde zur Abklärung in das Krankenhaus Borgo Trento eingeliefert.<BR \/><BR \/>Immer wieder führen Selfies zu schweren Unfällen und sogar Todesfällen. Die am häufigsten zitierte und bislang umfassendste Studie dazu legte das Fachjournal „Journal of Travel Medicine“ vor. Sie stammt aus dem Jahr 2022 und erfasste 379 Todesfälle weltweit zwischen 2008 und 2021. Besonders häufig endeten Stürze von Aussichtspunkten, Brücken oder Felsen tödlich. Das Durchschnittsalter der Opfer lag bei nur 24 Jahren.