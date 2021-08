Seligsprechung von Papst Johannes Paul I. rückt näher

Der „33-Tage-Papst“ Johannes Paul I. (1978) könnte im Jahr 2022 möglicherweise seliggesprochen werden, das berichten italienische Medien laut Kathpress am Wochenende unter Berufung auf die Vize-Postulatorin im Seligsprechungsprozess, Stefania Falasca.Demnach hat das 2003 begonnene Verfahren die Schlussphase erreicht. Eine entscheidende Sitzung des zuständigen vatikanischen Gremiums sei für Oktober angesetzt, hieß es. Es sei von einem positiven Resultat auszugehen.Nach Zustimmung von Papst Franziskus könne dann ein Termin für die Seligsprechung festgelegt werden, hieß es weiter. Der am 26. August 1978 gewählte Johannes Paul I. war nur bis zu seinem plötzlichen Tod am 28. September 1978 im Amt. Albino Luciani, 1912 in Norditalien geboren, ging deshalb als „33-Tage-Papst“ in die Kirchengeschichte ein. Nachfolger wurde Johannes Paul II. (1978-2005).

apa/stol