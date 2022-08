Sellagruppe: 2 belgische Touristen in der Nacht gerettet

2 junge Belgier hatten gegen Mitternacht den Notruf abgesetzt, nachdem sie am 3. Sellaturm den Abstieg verfehlt hatten und rund 50 Meter unter dem Gipfel nicht mehr vom Fleck kamen.Die Bergung der beiden Bergsteiger, die mit nicht geeigneter Ausrüstung in der Sellagruppe unterwegs waren, musste mit dem Hubschrauber von Aiut Alpin durchgeführt werden, da es aufgrund der Dunkelheit zu gefährlich für eine Bodenrettung gewesen wäre.„Als wir am Einsatzort angekommen sind, konnten wir feststellen, dass sich die 2 Kletterer unterhalb des Gipfels befanden, jedoch einen total falschen Abstieg gewählt hatten. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, weil es eine sehr dunkle Nacht war und es trotz Nachtsichtgeräten für den Piloten sehr schwierig war, die korrekte Distanz zur Wand einzuschätzen“, erklärte Bergführer und Bergretter Adam Holzknecht, der den Einsatz im Helikopter leitete.Dank der Bravour des Piloten und der starken Scheinwerfer am Heli, sei es laut Holzknecht möglich gewesen, den jungen Mann und die leicht verletzte Frau mit einer 40 Meter langen Seilwinde aus der unangenehmen Situation zu bergen.Die Kletterer konnten im Anschluss bis zum Stützpunkt nach Pontives geflogen werden. Bis auf eine leichte Verletzung am Sprunggelenk, kamen die Bergsteiger mit einem Schrecken davon. Die Bergretter appellieren, den Notruf immer frühzeitig abzusetzen.