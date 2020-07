In der Steinernen Stadt am Sellajoch ist ein Kletter ausgerutscht und einige Meter in die Tiefe gestürzt. Der 39-Jährige zog sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen werden. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

stol