Nach intensiver Suche ist Forschenden von Eurac Research, dem Naturmuseum Südtirol und dem Landesamt für Natur ein besonderer Fund gelungen: Im Etschtal konnten sie eine Wochenstube der seltenen Bechsteinfledermaus mit rund 40 Tieren nachweisen. Seit dem Jahr 2000 war in Südtirol keine solche Kolonie mehr bestätigt worden.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt waren zwei Exemplare, die bei nächtlichen Fangaktionen entdeckt wurden. Eines der Tiere wurde mit einem Sender ausgestattet. Mithilfe der anschließenden Telemetrie konnten die Forschenden den Unterschlupf in einem alten Baum ausfindig machen. Das besenderte Weibchen erhielt den Namen „Romana“ – als Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Südtiroler Fledermauskundler Romano Kohlmayer.<BR \/><BR \/>Die Bechsteinfledermaus ist auf alte Laubbäume mit Höhlen und anderen natürlichen Hohlräumen angewiesen. Sie nutzt diese als Schlafplätze und zur Aufzucht ihrer Jungen. Neben strukturreichen Wäldern bieten auch alte Obstbäume und Kastanienhaine geeignete Lebensräume.<BR \/><BR \/>Der Fund verdeutlicht die Bedeutung solcher Baumbestände für den Erhalt der Art. Da alte Bäume in intensiv bewirtschafteten Wäldern und Landschaften zunehmend selten werden, ist ihr Schutz laut Landesamt für Natur eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Bechsteinfledermaus langfristig in Südtirol überleben kann.