Seminar zu neuen Verpflichtungen zum Etikettieren von Verpackungen

Am 26. September 2020 wurden für Produzenten von Verpackungen strikte Verpflichtungen zur Umweltetikettierung eingeführt, die vorher optional waren. Gemäß den Bestimmungen der Entscheidung 97/129/EG der Europäischen Kommission müssen durch das Anbringen von diversen Codes und Abkürzungen Informationen zur Beschaffenheit aller Arten von Verpackungsmaterialien angegeben werden.Ab dem 1. Januar 2022 müssen Verpackungs-Produzenten bei der Etikettierung von Verpackungen noch zusätzliche Informationen angeben, die den Verbraucher für die getrennte Sammlung von Verpackungsabfällen nützlich sind.„Damit sich die Südtiroler Unternehmen und alle weiteren Interessierten einen Überblick über die verschiedenen Bestimmungen zum Thema Etikettierung von Verpackungen machen können, haben wir beschlossen, ein kostenloses Online-Seminar zu diesem Thema zu organisieren“, so Benedetta Bracchetti, Leiterin des Bereichs Umwelt- und Wettbewerbsschutz der Handelskammer Bozen.Im Zuge dieses Seminars werden auch verschiedene Hilfsmittel für Unternehmen präsentiert. So hat das Nationale Konsortium der Verpackungsmaterialien CONAI in Zusammenarbeit mit dem italienischen Institut für Verpackungen einen Leitfaden mit dem Titel „Umweltkennzeichnung von Verpackungen“ in italienischer Sprache und das Internetportal „e-tichetta“ entwickelt.Das Online-Seminar wird in italienischer Sprache abgehalten. Diese praxisnahe Weiterbildungsveranstaltung richtet sich vor allem an Unternehmer, Führungskräfte, Südtiroler Wirtschaftsverbände und Verantwortliche für Verpackungen in Unternehmen, die verpackte Waren auf dem italienischen Markt vertreiben. Eine Anmeldung bis zum 13. Mai über das WIFI-Portal der Handelskammer ist erforderlich.Organisiert wird die Online-Veranstaltung vom Bereich Umwelt- und Wettbewerbsschutz der Handelskammer Bozen in Zusammenarbeit mit dem WIFI, dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, und dem Nationalen Konsortium der Verpackungsmaterialien CONAI.

stol