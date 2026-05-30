<h3>\r\nBeschuldigter darf die Mitwirkung an Begutachtung verweigern<\/h3>\r\nDie Entscheidung wurde am Freitagabend in der Fernsehsendung „Quarto<BR \/>Grado“ bekanntgegeben. Dort teilte Cataliotti mit, dass die<BR \/>Verteidigung ihre Zustimmung zu einer persönlichen Untersuchung<BR \/>Sempios verweigere. Der von der Staatsanwaltschaft bestellte<BR \/>forensische Psychiater Roberto Catanesi, Professor an der Universität<BR \/>Bari und einer der bekanntesten Experten seines Fachgebiets in<BR \/>Italien, wird seine Analyse dennoch fortsetzen. Statt eines direkten<BR \/>Gesprächs mit dem Beschuldigten soll er dabei auf sichergestellte<BR \/>Schriftstücke, Dokumente sowie Beiträge aus sozialen Netzwerken<BR \/>zurückgreifen, die im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmt wurden.<BR \/>Nach italienischem Recht kann ein Beschuldigter die Mitwirkung an<BR \/>einer von einer Verfahrenspartei veranlassten Begutachtung verweigern.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Entscheidung Sempios stellt daher keinen Verfahrensverstoß dar und hat keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen. Sie könnte jedoch Einfluss auf den weiteren Verlauf des Verfahrens haben.<BR \/>Die Verteidigung begründet ihre Ablehnung vor allem mit dem Zeitpunkt<BR \/>der Maßnahme. Nach Auffassung Cataliottis müsse zunächst geklärt<BR \/>werden, ob die vorliegenden Beweise überhaupt eine Verantwortlichkeit<BR \/>seines Mandanten für die Tat stützen. Erst danach sei eine Bewertung<BR \/>der Persönlichkeit oder möglicher psychischer Besonderheiten sinnvoll.<BR \/><h3>\r\nVerdacht auf obsessive Fixierung auf Chiara Poggi <\/h3>\r\nEs sei problematisch, erklärte der Anwalt, wenn mögliche<BR \/>psychologische oder psychiatrische Hypothesen öffentlich diskutiert<BR \/>würden, bevor eine strafrechtliche Verantwortung nachgewiesen sei.<BR \/>Die Staatsanwaltschaft verfolgt mit der Begutachtung offenbar das<BR \/>Ziel, mögliche Hinweise auf das Motiv des Beschuldigten zu gewinnen.<BR \/><BR \/>Nach Medienberichten prüfen die Ermittler die These, Sempio habe eine obsessive Fixierung auf Chiara Poggi entwickelt. Ein entsprechendes<BR \/>psychologisches Profil könnte aus Sicht der Anklage dazu beitragen,<BR \/>den mutmaßlichen Tathintergrund zu erklären und die gegen Sempio<BR \/>erhobenen Vorwürfe zu untermauern. Die Verteidigung weist diese<BR \/>Darstellung entschieden zurück und bezeichnet sie als unbegründet.<BR \/><BR \/><BR \/>Für die Ermittler stellt die Weigerung des Beschuldigten keinen Grund<BR \/>dar, von der Begutachtung Abstand zu nehmen. Der Sachverständige kann seine Einschätzungen auch auf Grundlage schriftlicher Unterlagen<BR \/>erstellen. Gleichwohl gilt eine Untersuchung ohne persönliche<BR \/>Befragung in der Regel als eingeschränkt, da wichtige Erkenntnisse<BR \/>über Verhalten, Reaktionsmuster und psychischen Zustand nicht<BR \/>unmittelbar gewonnen werden können.<BR \/><h3>\r\nAkutelle Begutachtung nicht zwingen die letzte im Verfahren <\/h3>\r\nJuristen verweisen darauf, dass die aktuelle Begutachtung nicht<BR \/>zwingend die letzte psychiatrische Bewertung in dem Verfahren bleiben<BR \/>muss. Sollte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben oder es zu einem<BR \/>gerichtlichen Beweisverfahren kommen, könnte ein Richter die<BR \/>Erstellung eines unabhängigen Gutachtens anordnen. Ein solches<BR \/>gerichtliches Gutachten hätte gegenüber den von Anklage oder<BR \/>Verteidigung veranlassten Expertisen besonderes Gewicht.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Tagen war Sempio bereits von einer von der<BR \/>Verteidigung beauftragten Psychotherapeutin untersucht worden.<BR \/>Ergebnisse dieser Untersuchung wurden bislang jedoch nicht<BR \/>veröffentlicht oder zu den Akten gereicht.<BR \/><h3>\r\nOb Anklage erhoben wird, ist offen <\/h3>\r\nDie Staatsanwaltschaft Pavia ermittelt gegen Sempio wegen Mordes unter erschwerenden Umständen. Die Ermittlungen konzentrieren sich weiterhin auf die Frage, ob sich die Verdachtsmomente gegen den 38-Jährigen zu einer belastbaren Beweislage verdichten lassen. Ob die Staatsanwaltschaft letztlich Anklage erheben wird, ist derzeit offen.<BR \/><BR \/>Der Mord an der damals 26-jährigen Chiara Poggi zählt zu den<BR \/>bekanntesten Kriminalfällen Italiens. Die erneuten Ermittlungen gegen<BR \/>Andrea Sempio haben den Fall fast zwei Jahrzehnte nach der Tat erneut<BR \/>in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.