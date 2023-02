Senatsausschuss verweigert Aufhebung von Salvinis Immunität

Carola Rackete hatte Matteo Salvini verklagt. - Foto: © ANSA / MAJA HITIJ / POOL / Staff

Die Anwälte Racketes hatten im Juli 2019 Klage gegen Salvini, damals Innenminister, eingereicht. Dieser hatte Rackete als „Kriminelle“ und als „reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin“ bezeichnet, die im Bunde mit Schleppern stehe. Daraufhin verklagte Rackete den Rechtspolitiker wegen diffamierender Aussagen.Rackete hatte davor, Ende Juni 2019, als Kapitänin die „Sea-Watch 3“ mit rund 40 im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Behörden in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gesteuert. Die Menschen mussten zuvor lange Zeit in Erwartung eines sicheren Hafens auf See ausharren. Nach diesem Vorfall wurde Rackete kurzzeitig unter Hausarrest gestellt.Dass der Senat die Äußerungen Salvinis bewerten musste, hängt damit zusammen, dass der Parteichef der Lega seit 2018 als Parlamentarier im Senat sitzt und damit unter dem Schutz einer parlamentarischen Immunität steht. Salvini bekleidet in der seit Oktober amtierenden Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni auch das Amt des Vizepremiers.