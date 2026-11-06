Um der Armut im Alter gegenzusteuern, stampfte das Land 2025 binnen eines Jahres eine Aufstockung der Rente von Senioren aus dem Boden. Allerdings entsprachen nur rund 3.000 Senioren über 65 Jahre den Kriterien. Obwohl mit den Gewerkschaften schon länger anders vereinbart, blieben diese aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Fürsorgeinstitut NISF\/INPS gleich.<BR \/><BR \/>2027 aber soll sich das Blatt wenden. Dazu legt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer heute einen Vermerk mit neuen Kriterien zur Unterstützung von Senioren über 65 Jahre mit niederem Einkommen vor. <BR \/><BR \/>Wichtigste Neuerung ist, dass eine Einkommens- und Vermögenserklärung unter 20.000 Euro der einzige Richtwert zur Bemessung der Not im Alter wird. Bisher mussten die Betroffenen zusätzlich auch eine Rente unter 1.000 Euro aufweisen, doch dieses Kriterium fällt weg. „Damit können wir nun auch jene Senioren unterstützen, die keine Rente beziehen und bisher durch den Rost gefallen sind“, so Pamer. Es handle sich vorwiegend um Frauen. Mit der Maßnahme sieht sie auch den Beschlussantrag, mit dem Maria Elisabeth Rieder (Team K) Frauen einen „Anerkennungsbeitrag für die Lebensleistung“ zusprechen will, als obsolet an. „Ich bin gegen die Gießkanne für alle, als Soziallandesrätin aber sehr wohl für Hilfe an jene, die sie wirklich nötig haben“, sagt Pamer.<h3>\r\nBeitrag künftig gestaffelt nach drei Einkommensstufen ausbezahlt<\/h3>Doch zurück zum Beitrag für die Senioren. Dieser wird künftig gestaffelt nach drei Einkommensstufen ausbezahlt. Mit einer Einkommens- und Vermögenserklärung (ISEE) unter 8.000 Euro schüttet das Land 350 Euro im Monat aus. Bei einer ISEE zwischen 8.000 und 16.000 Euro sind es 250 Euro. Liegt die ISEE zwischen 16.000 und 20.000 Euro, gibt es 150 Euro monatlich. <BR \/><BR \/> Auf Wunsch der Gewerkschaften werden jene belohnt, die fleißig in die Rentenkassen einbezahlt haben. Wer mindestens 20 Beitragsjahre aufweisen kann, erhält 50 Euro im Monat mehr. „In der niedersten Einkommensstufe sind das dann 400 Euro im Monat bzw. 4800 Euro im Jahr. Das entspricht den Höchstbeträgen, die 2026 ausbezahlt worden sind“, so Pamer.<BR \/><BR \/>Doch es kann auch noch mehr sein. Für den Bezug des Beitrags vom Land zählt die ISEE der eingetragenen Familiengemeinschaft. „Lebt ein Senior oder eine Seniorin mit Partner, wird der Betrag mit dem Faktor 1,3 multipliziert, weil ja auch die Kosten zu zweit höher sind“, so Pamer. In Zahlen umgelegt bedeutet dies, dass die Zuwendung in der niedersten Einkommensstufe (ISEE unter 8.000 Euro) von 400 Euro im Monat auf 520 Euro klettert.<BR \/><BR \/>Noch offen und in einem zweiten Beschluss zu regeln ist das Problem der 600 Sozialhilfeempfänger, die 2025 und 2026 keinen Cent bekamen. Voraussetzung dazu ist, dass das Land die Auszahlung des Sozialgeldes vom NISF\/INPS übernimmt. Dies soll mit dem Haushaltsgesetz im Dezember beschlossen werden.