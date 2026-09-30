<b>Sie sind seit Anfang September die Seniorenbeauftragte in der Volksanwaltschaft. War das ein wichtiger Schritt?<\/b><BR \/>Vera Tronti Harpf: Auf jeden Fall. Wir haben gemerkt, dass sich die Situation zugespitzt hat. Es war bereits zuvor so, dass sich großteils ältere Menschen bei der Volksanwaltschaft Hilfe gesucht haben. Wir sind sehr niederschwellig erreichbar. Man muss online keinen Termin vormerken, sondern kann einfach herkommen und Probleme persönlich besprechen. <BR \/><BR \/><b>Was sind die häufigsten Anliegen, mit denen sich ältere Menschen an Sie wenden?<BR \/><\/b>Tronti Harpf: Die Bandbreite ist weit gefächert. Viele denken, dass es bei ihren Anliegen ausschließlich um Pflege gehen würde, aber ganz im Gegenteil. Es reicht von Sachwalterschaft, Erbrecht, Hofübergaben, Digitalisierung bis zum Wohnen.<BR \/><BR \/><b> Bei welchen Themen erleben Sie derzeit den größten Handlungsbedarf?<\/b><BR \/>Tronti Harpf: Das lässt sich schwierig sagen, jedes Thema ist für sich ein Brenner. Ein großes Problem ist derzeit aber definitiv die zunehmende Digitalisierung. Viele Seniorinnen und Senioren sind zwar digital fit, aber längst nicht alle. Dabei entsteht auch die Gefahr der Vereinsamung. <BR \/><BR \/><b>Fühlen sich ältere Menschen bei diesem Thema alleingelassen?<\/b><BR \/>Tronti Harpf: Auf jeden Fall. Auch wenn es Senioren gibt, die den Sprung geschafft haben, darf man nicht vergessen, wie viele Schwierigkeiten mit digitalen Diensten haben. Die Auswirkungen sind gravierend. Oft geben sie innerlich auf und fühlen sich ausgegrenzt. Es gibt zwar Angebote, bei denen man sich Unterstützung holen kann, aber die Menschen würden es lieber selbst schaffen, ohne sich ständig helfen lassen zu müssen.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielen dabei die Familien? <\/b><BR \/>Tronti Harpf: Es passiert sehr häufig, dass eine ältere Person, die bisher alles alleine konnte, ein gesundheitliches Problem erleidet und von einem Tag auf den anderen sehr viel Unterstützung und Pflege benötigt. Das stellt Familien vor große Herausforderungen. Häufig holen sich Seniorinnen und Senioren dann selbst Hilfe. Viele wünschen sich auch einen Sachwalter, der sie in gewissen Belangen unterstützt.<BR \/><BR \/><b> Wie häufig geht es bei Ihrer Arbeit um finanzielle Sorgen?<\/b><BR \/>Tronti Harpf: Altersarmut ist ein großes Problem. Das liegt aber auch daran, dass es sehr schambehaftet ist. Meistens stellt sich im Gespräch erst heraus, dass eine Person finanzielle Sorgen hat. Es ist für mich manchmal schwer zu begreifen, da es sich um Menschen handelt, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und nun reicht plötzlich das Geld nicht mehr. <BR \/><BR \/><b>Ist die Südtiroler Gesellschaft altersfreundlich genug?<\/b><BR \/>Tronti Harpf: Ich habe das Gefühl, dass alles was das steigende Alter betrifft, ungern angesprochen wird. Deshalb bekommen Seniorinnen und Senioren nicht genug Aufmerksamkeit. Sie werden häufig nur als Kostenfaktor gesehen und das ist absolut nicht so. Ohne Seniorinnen und Senioren würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Unzählige Familien sind auf sie angewiesen. Oft wird übersehen, wie viel ältere Menschen leisten.<BR \/><BR \/><b>Herrscht in diesem Bereich ein Irrglaube in der Gesellschaft?<\/b><BR \/>Tronti Harpf: Viele Menschen haben, wenn sie das Wort Senior oder Seniorin hören, sofort einen Stereotypen im Kopf oder denken direkt an das Seniorenheim. Alle werden in einen Topf geworfen. Das entspricht aber absolut nicht der Realität. Es gibt Menschen, die rüstiger und fitter sind, und andere, die mehr Unterstützung benötigen. Aber alle haben völlig verschiedene Interessen, Bedürfnisse und Lebensweisen. Ich würde mir wünschen, dass man ältere Menschen in ihrer Vielfalt sehen würde.