Ein dreister Fall von Seniorenbetrug hat sich am vergangenen Mittwoch in Branzoll abgespielt. Ein angeblicher Offizier der Finanzwache brachte eine 77-jährige Frau um ihren Schmuck und Bargeld. <BR \/><BR \/>Doch der Täter kam nicht weit: In einer landesweiten Fahndung fingen Polizei und Carabinieri den 22-jährigen Tatverdächtigen noch am Hauptbahnhof in Rom ab; samt der gesamten Beute.<BR \/><h3>\r\nDreiste Betrugsmasche: Per Taxi und Zug auf der Flucht nach Süden<\/h3>Am späten Vormittag des 7. Oktober erhielt die 77-jährige Frau aus Branzoll einen Anruf von einem angeblichen Oberst der Finanzwache. Der Betrüger redete der Seniorin ein, dass das Auto ihres Ehemannes für einen Raubüberfall in Trient genutzt worden sei. Um die Herkunft des im Haus aufbewahrten Schmucks zu überprüfen, müsse sie diesen dringend einem Kollegen übergeben.<BR \/><BR \/>Kurz darauf stand der Anrufer selbst vor der Tür. Diesmal gab er sich als Unteroffizier aus und ließ sich Bargeld und Schmuck aushändigen.<BR \/><BR \/>Direkt nach der Anzeige schalteten sich die Carabinieri von Branzoll ein. Beim Sichten der kommunalen Überwachungskameras stießen sie rasch auf die Fährte des Täters: Der verdächtige Mann war mit einem Taxi im Dorf angekommen und nach der Tat zu Fuß zum Bahnhof Branzoll marschiert. Von dort nahm er den Zug nach Bozen.<BR \/><BR \/>Unter Unterstützung der Carabinieri von Bozen kombinierten die Ermittler die Kamerabilder mit den Aussagen des Opfers. Schnell war klar: Der Verdächtige – ein 22-jähriger Mann aus der Provinz Neapel – saß bereits in einem Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Süditalien.<h3>\r\nKleiderwechsel im Zug nützte nichts<\/h3>Die Südtiroler Ermittler schickten umgehend Fahndungsfotos und Informationen an die Bahnpolizei im Hauptbahnhof Rom Termini. Obwohl der 22-Jährige während der Zugfahrt seine Kleidung gewechselt hatte, um nicht aufzufallen, klickten bei der Ankunft des Expresszuges in Rom die Handschellen.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 450 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 3.000 Euro, die Beute der Seniorin aus Branzoll konnte somit vollständig sichergestellt werden. Der junge Mann wurde auf freiem Fuß wegen schweren Betrugs angezeigt.<h3>\r\nDringende Warnung der Ordnungshüter<\/h3>Carabinieri und Polizei nehmen den Vorfall erneut zum Anlass, um vor der Masche des „falschen Ordnungshüters“ zu warnen. Sie betonen nachdrücklich: Echtes Polizei- oder Carabinieri-Personal fordert am Telefon niemals die Herausgabe von Geld oder Wertsachen. Bei solchen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet und die Notrufnummer 112 gewählt werden.