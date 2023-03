Seniorenheim in Mühlbach: 68 Pflegeplätze, Fertigstellung im Herbst

Interessierte Senioren können sich bereits melden

Soziallandesrätin Waltraud Deeg erschien vergagene Woche zu einem Lokalaugenschein auf der Baustelle des neuen Seniorenwohnheimes Freyenthurn in Mühlbach. Die Verwaltungsleiterin Barbara Seidner und Christian Klotzner, Präsident der Stiftung St. Elisabeth führten die Landesrätin durch die Baustelle.Deeg zeigte sich über die Baufortschritte beeindruckt. Derzeit arbeiten täglich zwischen 40 und 50 Handwerker auf der Baustelle. Für Waltraud Deeg handelt es sich bei dem Neubau des Seniorenwohnheimes um ein in doppelter Hinsicht wichtiges Projekt: „Einerseits wird ein weiteres Glied im Netzwerk der bestehenden Pflegeeinrichtungen verwirklicht, andererseits wird dadurch ein denkmalgeschütztes Kulturgut weiter für die Gesellschaft nutzbar gemacht. Mein Dank gilt allen, die diese Herausforderung angegangen sind und mit Überzeugung voranbringen - und sich dabei von der schwierigen Marktsituation, Komplexitäten auf der Baustelle und bürokratischen Hürden nicht drausbringen lassen. Denn nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels brauchen wir auch künftig Häuser, wie jenes das hier gerade entsteht.“Verwaltungsleiterin Barbara Seidner ist zuversichtlich: „Wenn alles nach Plan verläuft, rechnen wir mit der Fertigstellung im Herbst 2023.“ Die Auswahlgespräche für zukünftige Mitarbeiter starten in Kürze und auch interessierte Senioren können sich bereits jetzt bei der Stiftung St. Elisabeth melden. Das denkmalgeschützte Klostergebäude wird behutsam an die neuen Erfordernisse angepasst. „Die Herausforderungen sind groß, aber durch die gute und intensive Zusammenarbeit zwischen Denkmalamt, Bauleitung und Baufirmen läuft die Bautätigkeit gut“, freut sich Barbara Seidner.Im Seniorenheim Freyenthurn entstehen 68 Wohn- und Pflegeplätzen für Mühlbach und die umliegenden Gemeinden Rodeneck, Vintl und Natz-Schabs. Die Stiftung St. Elisabeth setzt das Projekt in Zusammenarbeit mit den Tertiarschwestern und den 4 Einzugsgemeinden um und wird künftig auch die Führung der Einrichtung übernehmen.