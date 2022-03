Seniorenwohnheim St. Josef: Jetzt redet der Direktor Tacheles

Sepp Haller - Foto: © ki

Das Seniorenwohnheim St. Josef in Tisens von oben. - Foto: © fm

Sepp Haller: Ja, leider. Mit großem Bedauern sehen wir uns gezwungen, diesen Schritt zu machen. Wir werden am 4. und 5. April umziehen. Die Vorbereitungen sind getroffen, und die Angehörigen unserer Heimgäste wurden informiert. Wirklich alle sind enttäuscht, dass es wegen der vom Land beschlossenen Bettenreduzierung dazu kommen muss.Haller: Wir gehen nach wie vor davon aus, dass sich eine vernünftige Lösung finden lässt, um den Heimbetrieb wieder mit 41 Pflegebetten aufzunehmen. Wir hatten vor mehr als 10 Jahren sogar 55 autorisierte Betten, und zwar während des Heimneubaus in Völlan. Damals nutzten wir das ehemalige Tisner Alters- und Pflegeheim als Ausweichquartier. Mit der Inbetriebnahme des neuen Völlaner Heims wurde die Anzahl der Heimplätze dann im Einvernehmen mit dem Land auf 41 reduziert. Das Gebäude künftig nicht mehr zu nutzen, wäre schade, weil wir es schrittweise angepasst und renoviert haben. Zuletzt wurde sogar ein Zubau mit einem Aufzug verwirklicht. Alles in allem haben die Schwestern mit der Unterstützung des Landes etwa 1,4 Millionen Euro investiert. Die letzten Verbesserungsmaßnahmen wurden erst im September 2021 abgeschlossen. Natürlich wären auch in Zukunft Arbeiten vorgesehen.Haller: Wir wollen keine Polemiken und Ausnahmen, die Thematik muss aber sachlich aufgearbeitet werden, damit die nötige Betreuungs- und Pflegequalität aufrechterhalten werden kann. Diese Qualität ist nur mit einer gewissen Bettenanzahl und dem entsprechenden Personalschlüssel möglich. Deshalb haben wir auch unser Raumkonzept überarbeitet, um zu gewährleisten, dass 41 Heimgäste in Zimmern betreut werden könnten, die den Richtlinien des Landes entsprechen. Dazu haben wir auch das Erdgeschoss und den dritten Stock wieder in unser Raumprogramm aufgenommen – so wie es bis zum Ende des Vorjahrs bereits der Fall war. Darauf hat das Land bis jetzt aber leider nicht reagiert.Haller: Was unser neues Kur- und Pflegeheim St. Josef in Meran anbelangt, werden innerhalb der nächsten 10 Tage mehr als 130 der insgesamt 150 Betten belegt sein. Die restlichen Betten werden für Wachkomapatienten reserviert, weshalb dieses Haus bald voll ausgelastet sein wird. Dann sind wir dem Zeitplan zur Bettenbelegung sogar klar voraus. Und jeder, der eine Ahnung davon hat, was es bedeutet, einen Heimgast gut in ein neues Ambiente zu integrieren, weiß, welch große Leistung unser Meraner Team seit September 2021 vollbringt. Im Pflegeheim St. Josef in Völlan gab es einen Aufnahmestopp, weil wir bis Ende des Jahres nicht wussten, wie es in Tisens weitergeht. Es wird mit der Übersiedelung eines Teils der Tisner Heimgäste voll belegt sein. Das mittlerweile renovierte Ex-Pflegeheim St. Anna in Lana steht kurz vor der Reaktivierung als Seniorenwohnheim. Auf Wunsch des Landeshauptmanns stellen wir aber vorübergehend einen Teil dieses Hauses für ukrainische Flüchtlinge bereit. Und unser Heim in Eppan ist voll ausgelastet. Jeder kann sich nun selbst ein Bild machen, ob Waltraud Deegs Behauptungen zutreffen.Haller: Die Betreuungs- und Pflegequalität kann mit 29 Pflegebetten einfach nicht mehr gewährleistet werden. Wenn eine Einrichtung wie St. Josef in Tisens bereit ist, Menschen bis an ihr Lebensende zu begleiten oder bei Bedarf auch Schwerpflegebedürftige aufzunehmen, reichen 3 Vollzeitstellen in der Krankenpflege nicht aus. Mehr sind laut den Richtlinien bei 29 Bewohnern auch nicht vorgesehen. Nach Adam Riese fehlen also Einkünfte, wenn 12 Bewohner weniger im Heim leben. Aber die Kosten für Verpflegung, Sauberkeit, Miete, Heizung usw. bleiben gleich.Haller: Nein. Wir haben uns seit 2 Jahren gegen das Ansinnen von Waltraud Deeg, das Heim zu schließen, gewehrt, und wir werden uns auch weiterhin für eine Zukunft dieser Einrichtung einsetzen. Das ist auch nötig, um der von der Landesregierung genehmigten Konvention mit der Stadt Bozen problemlos nachzukommen. Sie sieht vor, dass wir in den nächsten Jahren 75 Senioren in unseren Heimen aufnehmen.