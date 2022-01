Seniorenwohnheime: Infektionen schnellen in die Höhe

Lange Zeit war es ruhig in Südtirols Seniorenwohnheimen, doch jetzt schnellen die Infektionszahlen wieder in die Höhe – bei den Mitarbeitern: 76 Corona-Positive wurden am Freitag gemeldet, das sind fast 3 Mal so viele wie vor einer Woche (28), teilt die Vorsitzende des Verbandes, Martina Ladurner, auf Anfrage mit. Dagegen sei die Zahl der Corona-Infizierten bei den Heimbewohnern gesunken – von 8 auf 6.