Die Tat wurde kürzlich an einem Vormittag in St. Jakob\/Leifers begangen. Eine Unbekannte näherte sich einer 75-Jährigen, stellte unter einem Vorwand einen kurzen Körperkontakt her und entwendete der Seniorin dabei eine Goldkette, die diese um den Hals trug. Anschließend entfernte sie sich rasch, woraufhin das Opfer Alarm schlug. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Neumarkt leiteten umgehend die Fahndung nach einem Kleinwagen ein, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit ähnlichen Vergehen in Verbindung gebracht worden war. Kurze Zeit später konnte er in der Nähe des Recyclinghofes in Branzoll ausfindig gemacht werden. An Bord befanden sich ein Mann und eine Frau aus Rumänien mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich, beide polizeibekannt.<BR \/><BR \/>Die beiden wurden ebenso wie das Fahrzeug durchsucht, das Diebesgut konnte allerdings nicht gefunden werden.<BR \/><BR \/>Die 75-Jährige erstattete daraufhin Anzeige und konnte die angehaltene Frau im Zuge der Ermittlungen anhand von Fotoaufnahmen zweifelsfrei als Diebin identifizieren. Die Rumänin wurde gemeinsam mit ihrem Partner auf freiem Fuß angezeigt.