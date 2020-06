Seniorin von Pflegerin versetzt – Polizei schreitet ein

View this post on Instagram

A #Firenze una signora di 87 anni ha atteso invano il rientro della badante per cena. Con il figlio lontano, si è ritrovata sola in casa e costretta a letto per via della sua patologia. Mentre in lei montava la disperazione ha avuto l'idea di chiamare la Polizia. Una Volante è andata a Coverciano dove risiede la donna e grazie ad un vicino i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa con sua grande gioia. I due agenti se la sono cavata bene ai fornelli e hanno preparato un bel piatto di ravioli al sugo che la signora ha mangiato in compagnia⠀ Anche questo è il nostro #essercisempre ⠀ #poliziadistato #poliziotti #squadravolanti #firenze #italianpolice