Seoul: Auto fährt Fußgänger an – 9 Tote

4 weitere Menschen seien verletzt worden, 3 von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Fahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handle, sei festgenommen worden.Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Rathauses in der Innenstadt. Zahlreiche Menschen standen laut Yonhap an einer Kreuzung, als der Fahrer in die Menge fuhr. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie in der Nähe der Teil eines Metall-Straßenzauns als Folge des Unfalls niedergerissen war.Die Polizei ging Yonhap zufolge davon aus, dass der Fahrer, der den Unfall verursachte, die Straße in falscher Richtung befahren hatte. Bevor sein Auto die Fußgänger erfasst habe, sei er mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Er soll demnach angegeben haben, sein Auto habe plötzlich beschleunigt. Der Unfallhergang werde noch genauer untersucht, hieß es.