Separatisten in Ostukraine rufen zu den Waffen

Die Ukraine hatte immer wieder betont, keine Offensive gegen die prorussischen Separatisten zu planen. Puschilin wiederum sprach von massivem Beschuss von ukrainischer Seite. Überprüfbar waren diese Angaben nicht. In Donezk seien 2 Schulen, ein Krankenhaus und ein Umspannwerk getroffen worden, teilten die Behörden dort mit.Aus den von moskautreuen Separatisten kontrollierten Regionen wurden weiter vor allem Frauen und Kinder in Bussen und Zügen nach Russland gebracht. Zehntausende kamen in verschiedenen Teilen Russlands in Notunterkünfte. Die Männer mussten bleiben. „Ich rufe die männliche Bevölkerung auf, alle, die eine Waffe halten können, sich in den Kreiswehrkommandos einzufinden und aufzustehen für den Schutz ihrer Familien, Kinder, Frauen, Mütter und für unser Vaterland“, sagte Puschilin.Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit inEuropa (OSZE) hatten zuletzt Tausende Verstöße gegen denvereinbarten Waffenstillstand gemeldet. Die Ukraine betont, dass dasFeuer allenfalls erwidert, aber nicht angegriffen werde. Überprüfbarist das nicht. Offiziell weicht die Ukraine seit Herbst von einerZusatzvereinbarung zur geltenden Waffenruhe ab. „Wir haben keinVerbot, das Feuer zu eröffnen. Jeder Kommandeur trifftvor Ort selbst die Entscheidung“, hatte der Befehlshaber derRegierungstruppen, Olexander Pawljuk, im Oktober gesagt.Der für den russischen Grenzschutz zuständige Inlandsgeheimdienst FSB teilte unterdessen mit, einer seiner Posten im Gebiet Rostow sei beschossen und zerstört worden. Dazu wurden Bilder gezeigt.Russische Behörden hatten auch zuvor von solchen Einschlägen von ukrainischer Seite berichtet. Das war nicht überprüfbar. Das Ermittlungskomitee in Moskau kündigte Untersuchungen an. Auch einen angeblichen Beschuss von ukrainischer Seite auf Russland könnte Moskau als einen Vorwand nutzen für einen Einmarsch ins Nachbarland.

dpa/stol