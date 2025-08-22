Daneben war er auch ehrenamtlich engagiert: 33 Jahre lang war er Mitglied des Vorstandes von Assobirra, dem italienischen Brauer-Bund.<BR \/><BR \/> Für zwei Perioden stand Fuchs dem Brauereiverband auch als Präsident vor. Zudem vertrat er für eine Amtsperiode die Brauer aus Italien beim europäischen Brauereiverein (The Brewers of Europe) in Brüssel. <BR \/><BR \/>Auch im Unternehmerverband Südtirol war Sepp Harald Fuchs engagiert: Sechs Jahre lang leitete er die Sektion Lebensmittelindustrie und hat in der Zeit zahlreiche zukunftsweisende Projekte in die Wege geleitet.<BR \/><BR \/> Sepp Harald Fuchs war der Urenkel von Josef Fuchs, der im August 1863 die Brauerei Forst erworben hatte.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>