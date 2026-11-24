Hengaw zufolge wurde die junge Frau am Samstag getötet. Sie soll im zweiten Monat schwanger gewesen sein und dies vergangene Woche ihrer Familie mitgeteilt haben. Außereheliche sexuelle Beziehungen sind im Iran strafbar, Schwangerschaften außerhalb der Ehe in Teilen der Gesellschaft tabu. Die Eltern sollen ihre Tochter mit einem Polster erstickt haben. In den vergangenen Wochen machten gleich mehrere Fälle Schlagzeilen im Iran.<h3>\r\nTod einer 16-Jährigen erschüttert das Land<\/h3>Für besonders große Empörung hatte Mitte November der Tod einer 16-Jährigen in der Stadt Kermanschah gesorgt und auch viele Iranerinnen und Iraner im Ausland beschäftigt. Das Mädchen, Sogand Sajadi, soll Berichten zufolge von ihrem Vater in ihrer Schule geschlagen worden sein. Zuvor hatte die Schulleitung ihn wegen einer „Angelegenheit aus ihrem Privatleben“ in die Schule bestellt, wie das iranische Nachrichtenportal Rokna berichtete.<BR \/><BR \/>Laut Rokna soll der Hintergrund für die Gewalt des Vaters eine Liebesbeziehung der 16-Jährigen gewesen sein. „Ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen“, habe sie ihren Mitschülerinnen gesagt, als ihr Vater sie mit nach Hause nahm. Noch am selben Tag kam sie bei einem Sturz aus dem fünften Stock eines Wohnhauses ums Leben. Ihr Vater steht nun im Verdacht, sie getötet zu haben, bestreitet jedoch die Tat. Er wurde Berichten zufolge festgenommen.<h3>\r\nJournalistin beklagt anhaltende Gewalt gegen Frauen<\/h3>Sicherheitskräfte hätten eine Gedenkveranstaltung für das Mädchen wenige Tage später massiv eingeschränkt, berichtete Hengaw. Eine 29 Jahre alte Aktivistin sei im Zusammenhang mit der Trauerfeier festgenommen worden. Vor vier Jahren hatten sich ausgehend von den kurdischen Gebieten im Westen Irans landesweite Massenproteste entzündet. Damals kam Jina Mahsa Amini, eine junge iranische Kurdin, im Polizeigewahrsam ums Leben.<BR \/><BR \/>In einem Beitrag für die reformorientierte Tageszeitung „Shargh“ beklagte eine Journalistin die anhaltende Gewalt gegen Frauen. Auch die Rolle der Schule kritisierte die Autorin scharf. Sogand Sajadi habe die Schulleitung noch am selben Tag gewarnt, dass sie getötet werden würde. „Doch die Schule übergab das 16-jährige Mädchen mit größter Gleichgültigkeit ihrem Vater.“