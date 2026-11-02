Wie die Quästur mitteilt, führten intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Spurensicherung zu dem Fahndungserfolg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Justizbehörde daraufhin einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen, der inzwischen vollstreckt wurde.<BR \/><BR \/><BR \/>Dem Mann werden konkret Einbrüche in zwei Bozner Betriebe zur Last gelegt. Zunächst in der Bar „Lobis“: Nach einem Einbruch am 25. August 2026 konnten am Tatort Fingerabdrücke gesichert werden, die eindeutig dem Beschuldigten zugeordnet wurden.<BR \/><BR \/>Zudem wird der Mann verdächtigt in das Geschäft „Südtirol Games“ eingebrochen zu haben: Bei einem Einbruch am 6. Oktober hinterließ der Täter am Tatort Blutspuren. Zudem wurde er auf den Aufnahmen der Videoüberwachung von Streifenbeamten klar identifiziert.<BR \/><BR \/>Neben den Diebstählen wird dem Mann auch die wiederholte Missachtung behördlicher Auflagen vorgeworfen. Er hatte mehrfach gegen das gegen ihn verhängte Aufenthaltsverbot für die Provinz Bozen verstoßen.